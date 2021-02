Améliorer la protection contre les crues extrêmes

Si la Suisse devait faire face à une crue exceptionnelle de ses rivières et de ses lacs, comme on en risque une tous les 1000 ans, ses principales infrastructures et notamment les centrales nucléaires ne seraient pas inondées. C’est une étude menée depuis 8 ans qui modélise les risques encourus qui le montre. Mais cette même étude ne cache pas un certain risque de crue exceptionnelle, une en 10’000 ou 100'000 ans par exemple, susceptible de causer d’importants dégâts. La sécurité des centrales nucléaire est-elle insuffisante ? La vice-directrice de l’Office fédéral de l’environnement Karine Siegwart :