Course poursuite à Bienne

Dimanche en fin d'après-midi à Bienne, une patrouille civile de la Police cantonale bernoise a observé un motard qui effectuait des manoeuvres risquées à la rue Johann-Aberli, derrière la gare. Lorsque les agents se sont fait reconnaître comme policiers en vue d'un contrôle, le motocycliste a pris la fuite à une vitesse excessive. S'en est suivi une course poursuite toutes sirènes dehors, avant que le motard ne prennent la route de Berne en contresens. Les agents ont décidé de ne pas le suivre pour des raisons de sécurité, et ont perdu le chauffard de vue. Mais la course effrenée a repris quelques rues plus loin, avant que le motard ne dépose son véhicule pour continuer de fuir à pied. Les policiers l'ont finalement interpellé et emmené au poste. Une enquête a été ouverte, et l’homme de 26 ans devra répondre d’opposition aux actes de l’autorité et de plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière devant la justice./comm-cbe