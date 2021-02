Eaux : une année dans la moyenne

L'année 2020 égale un précédent record de chaleur dans le canton de Berne, selon le bulletin hydrographique paru lundi. L’hiver 2019/2020 a été très doux, et peu enneigé, le printemps était chaud et sec malgré un mois de février pluvieux. La fonte des neiges n’a donc pas été très conséquente. Dans la région, la station de Villeret a mesuré des pluies largement en dessous de la moyenne en juillet, et un mois d’octobre particulièrement humide. Les précipitations ont d’ailleurs été supérieures à la normale dans tout le canton pour ce mois. Et Berne a vécu un début d’hiver marqué par de la neige jusqu’en plaine. Malgré ça, le mois de décembre a été plus chaud que d’habitude, et en moyenne de janvier à décembre, il a fait aussi chaud qu’en 2018, une année record. Du côté des lacs, 2020 n’a pas été une année de crues dans le canton. Le lac de Bienne ne s’est même pas approché de son niveau maximal lorsqu’il a été au plus haut, et pour toute l’année 2020, il est resté bien dans la moyenne./comm-cbe