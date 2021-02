Baisse du prix du gaz naturel à St-Imier

La facture de gaz sera moins élevée pour les Imériens. La commune de St-Imier a annoncé mercredi que le prix du gaz naturel pour 2021 sera 0,2 ct/kWh plus bas qu’en 2020. Les clients des Services techniques de St-Imier bénéficieront de cette baisse en raison de la diminution du prix d’achat. Dans son communiqué, la commune rappelle que le prix du gaz est formé de celui de l’énergie, de l’entretien des réseaux de transport et de distribution, et de la taxe CO2 de la Confédération.

Le tarif chauffage diminuera lui aussi. Il passera de 7,42 ct/kWk à 7,22 ct/kWh hors taxes, précise le communiqué. La commune indique également que la taxe d’abonnement reste, elle, inchangée à 240 francs par mois. /comm-nmy