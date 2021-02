Les brasseurs sacrifient leurs fûts

Des flots de bière à l’égout. Des brasseurs allemands ont lancé un appel à l’aide, en début de semaine : ils ont dit commencer à devoir jeter le contenu de leurs fûts, inutilisés depuis la fermeture des bars et restaurants, et qui arrivent à date de péremption. Nous nous sommes demandé si les brasseurs de la région connaissaient le même problème : c’est le cas à la Brasserie des Franches-Montagnes (BFM). Comme nous l’explique le patron, Jérôme Rebetez, quelques fûts ont déjà dû être jetés. Les bouteilles, elles trouvent preneur dans les commerces, mais représentent moins de la moitié de la production. Si la situation se prolonge, ce sont 400 à 500 fûts qui pourraient être périmés, et donc gaspillés. Ces pertes représenteraient 8’000 à 10'000 litres de bière, et 40’000 à 50'000 francs de pertes financières.