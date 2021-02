Des travaux à Valbirse

Le chemin du Haut à Bévilard va bénéficier d’une cure de jouvence. Le Conseil général de la commune de Valbirse avait voté un crédit en novembre dernier pour sa réfection. Les travaux seront réalisés par le bureau ATB SA de Moutier. Le chantier prévoit le remplacement des conduites d’eau potable, des canalisations d’eaux usées, et l’assainissement de la route. Par la même occasion, les réseaux d’eau potable de Malleray et Bévilard seront reliés. Dans un communiqué diffusé vendredi, la commune de Valbirse indique qu’elle prendra en charge le remplacement des conduites d’eau privées. Les travaux démarreront le 6 avril prochain et se termineront cet automne.

Le chantier occasionnera des dérangements pour les riverains du chemin du Haut. Certaines habitations devront être alimentées provisoirement en eau potable. Le ramassage des déchets sera impacté et les emplacements de collecte pourraient être déplacés. La commune recommande également aux habitants de la rue de planifier certaines livraisons, comme celle du mazout, avant ou après la période de travaux. /comm-nmy