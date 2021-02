Des travaux contre les inondations

Aménager et assainir pour éviter des inondations. La population de Villeret devra se prononcer le 7 mars sur un crédit d’engagement de plus de 6 millions de francs, dont 1,8 est à la charge de la commune, afin de procéder à des travaux d’aménagement du ruisseau du Bez et pour l’assainissement de la route de la Combe Grède. Les explications du maire de Villeret, Richard Habegger :