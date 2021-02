Musées dans les starting-blocks

L'assouplissement progressif des mesures anti-Covid entrera dans sa première étape le 1er mars. Les musées font parties des institutions qui pourront rouvrir leurs portes, moyennant des règles strictes de sécurité. Parmi celles-ci, l'accueil d'un nombre limité de visiteurs, en fonction des mètres carrés à disposition. Pour une petite structure comme le Musée du tour automatique et d'histoire de Moutier (MTAH), le nombre maximum de personnes à pouvoir fréquenter l'établissement est fixé à cinq. Malgré cela, le conservateur Stéphane Froidevaux se réjouit de pouvoir enfin reprendre la mission qui est la sienne : faire découvrir à la population l'histoire de la cité prévôtoise, et notamment son histoire industrielle. A ce titre, et même si les conditions sont particulières, la réouverture est saluée :