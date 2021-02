Des objets qui en disent long

Raconter son Italie à travers des objets. C’est le travail de maturité de deux lycéennes, qui exposent dès mardi le résultat au Musée jurassien d’arts et d’histoire. Une casserole, des gants, une balance, autant de souvenirs qui ont été précieusement déménagés d’Italie jusque dans le Jura au milieu du siècle dernier et qui sont des symboles de la vie d’autrefois. Ainsi huit familles d’immigrés ont confié leurs petits trésors à Laetitia Brugnerotto et Axalia Vollmer, toutes deux d’origine italienne.