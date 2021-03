Entretien des surfaces boisées sur le canal Nidau-Büren

Nettoyage de printemps sur les rives du canal de Nidau-Büren. Des arbres vont être abattus ces prochains jours indique le canton de Berne dans un communiqué lundi. Après un contrôle attentif, des spécialistes ont repéré des arbres, principalement des chênes affaiblis et des saules vieillis, qui présentent un risque important pour la sécurité des promeneurs, des automobiles et des bateaux. Les arbres sains seront entretenus et des espèces typiques de la région seront replantées au cours des travaux. /comm-sbo