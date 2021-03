Restaurants en mode « cantines »

Les personnes qui travaillent à l’extérieur pourront prendre un repas chaud dans les restaurants. Le canton de Berne a décidé ce lundi d’activer cette possibilité. C’est une bonne nouvelle, autant pour les ouvriers que les restaurateurs. Il sera possible dès maintenant pour les établissements d’ouvrir leurs portes pour ces personnes, uniquement en semaine de 11h à 14h. Des travailleurs, mais pas n’importe lesquels : sont concernés les professionnels du secteur agricole, les artisans, les ouvriers du domaine de la construction, etc. Ces restaurants d’entreprise improvisés devront recevoir au préalable l’identité des personnes qui viendront manger, une liste que les employeurs fourniront eux-mêmes. En outre, les règles d’usage s’appliqueront, comme cet automne : distanciation, consommation assise obligatoire, et port du masque pour entrer et sortir des lieux. Toutes les informations complémentaires sont à disposition sur le site du canton. /comm-oza