Un « take-away » musical

C’est une sorte de take-away musical qui sera proposé ce mercredi à Bienne, à l’heure du dîner. Usinesonore avait lancé le concept de Lunch Concert il y a quelque temps. L'association a dû l’adapter aux conditions sanitaires. Elle proposera aux gourmands et amoureux de musique de profiter d’un repas à emporter agrémenté de quelques notes. Le concept est simple : mercredi entre 12h et 13h, chaque groupe de public a rendez-vous par tranche de 10 minutes. Après un bref échange avec les musiciens, chacun repart avec son repas et un code pour suivre une vidéo excusive, tournée à l'Usine Sonore. C'est la formation Hyper Duo, en résidence sur les lieux, qui sera à l'honneur, comme l'explique le co-directeur Olivier Membrez. Pour participer au Lunch Concert, il est obligatoire de s'inscrire directement sur le site d'Usinesonore. /oza