Bourse de séjour à Bruxelles à saisir

Le canton de Berne, pour le compte du Conseil du Jura bernois, offre une bourse de six mois à Bruxelles pour les artistes du Jura bernois. Le lauréat pourra loger de mars à août 2022 dans un atelier de la capitale belge partagé avec le canton du Jura et les villes de Bienne, Neuchâtel et Yverdon-les-Bains. La bourse englobe, outre le logement, une contribution mensuelle de 3000 francs. Elle est ouverte aux artistes domiciliés dans le Jura bernois ou qui attestent de liens étroits avec la région. Les candidatures seront évaluées par la Commission francophone chargée des affaires culturelles générales du canton de Berne (CFACG). Elles doivent être déposées sur le portail de demandes au plus tard jusqu’au 12 avril précise le canton dans son communiqué diffusé mardi matin. /nme