La ferme la mieux tenue peut être dans la région

L’exploitation sacrée « ferme la mieux tenue de l’année » sera la plus accueillante, la plus propre et abritera les animaux les plus heureux. A l’heure où les expositions agricoles sont à l’arrêt, son organisateur a voulu trouver un moyen de mettre les fermes de Suisse romande au premier plan et de couper court aux acharnements dont elles sont parfois victimes. Sébastien Delay détaille les objectifs derrière cette initiative :