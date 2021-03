« Sauvez le Ried-du-Bas »

Forte mobilisation à Bienne pour préserver l’ancien bâtiment de l’EMS du Ried. Décision a en effet été prise de la raser suite à un concours pour faire place à une nouvelle construction, mais le voisinage et d’autres citoyens s’y opposent. Une pétition munie de 2'608 signatures récoltées uniquement sur le terrain a été remise mardi à la Chancellerie biennoise. Elle demande concrètement aux autorités de renoncer à la démolition de la vénérable maison du Ried-du-Bas en s’appuyant notamment sur l’histoire des lieux, une riche histoire qui remonte à presque 300 ans et qui a été marquée par la famille des peintres Robert.







« Précieuse zone de loisirs »

Selon les pétitionnaires, les auteurs du concours et le jury étaient bien conscients de la valeur du site. Dans le programme du concours, il est d’ailleurs indiqué que « l’espace unique de la région de Falbringen-Ried offre des qualités panoramiques et atmosphériques exceptionnelles, notamment grâce à son utilisation douce, principalement publique et sociale, mais aussi en raison de son contexte historique. Cela en fait l'une des zones de loisirs les plus précieuses de la ville de Bienne ». Raison pour laquelle les auteurs de la pétition souhaitent que d’autres pistes soient explorées, des solutions « qui respectent et préservent l’ancien bâtiment ». /comm-oza