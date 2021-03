Le dialogue en réponse aux incivilités

St-Imier a annoncé mercredi un projet de « social lab » pour diagnostiquer la situation du vandalisme et des déprédations dans la commune. L’année dernière, un couvre-feu avait été décrété pour certaines places publiques suite à du tapage nocturne. Et plus récemment, des altercations avaient eu lieu entre des jeunes et des pompiers en intervention, nécessitant l’intervention de la police. Jessica Haenni, conseillère municipale en charge de l’urbanisme, nous explique en quoi va consister ce « social lab » :