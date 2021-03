Une législation financière moderne pour le canton de Berne

Le canton de Berne veut se doter d’une législation financière moderne, centrée sur l’essentiel. Il a mis en consultation la loi sur les finances. Cela impliquera notamment l’introduction au 1er janvier 2023 le logiciel standard SAP, un logiciel de gestion intégré qui a fait ses preuves. Ce dernier permettra de réaliser des économies, d’harmoniser les processus, d’améliorer la qualité et de gagner en efficacité dans les domaines des finances, du personnel et de la logistique. Les finances et la comptabilité s’en trouveront simplifiées et optimisée.La procédure de consultation prendra fin le 4 juinprochain. /comm