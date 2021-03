Une vie sur « pause »

Lorsqu’elle répond au micro, Stéphanie Henggi doit fermer les yeux. Chez cette habitante de Tramelan, le Covid-19 se manifeste par des essoufflements, des maux de tête, mais surtout, elle ne parvient plus à se concentrer et ne supporte plus les stimulations multiples. De plus, il s’agit de ce qu’on appelle un « Covid long », une forme du virus dont les symptômes persistent plusieurs mois.





Concentration brouillée



« J’ai eu le sentiment que mon cerveau a cessé de fonctionner » explique Stéphanie Henggi. Elle a été testée positive juste avant les fêtes de fin d’année. Pas de grosse inquiétude pour cette enseignante spécialisée de 34 ans : elle ne fait pas partie des personnes à risques et ne présente pas de problèmes de santé particuliers. Les premiers jours de la maladie, elle les vit comme une mauvaise grippe. Mais au bout de deux semaines, le coronavirus affecte fortement ses facultés de concentration et de réflexion. « Je ne peux plus regarder la télévision, écouter de la musique, lire c'est très pénible, aller dans un magasin est devenu extrêmement difficile, parce qu'il y a trop de stimulations », raconte Stéphanie Henggi.