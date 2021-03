Karin Keller-Sutter à Moutier

Karin Keller-Sutter s'est rendue à Moutier jeudi après-midi pour faire un ultime point sur le dispositif mis en place pour l'organisation et la surveillance du vote sur l'appartenance cantonale la ville. Le scrutin se tient dans trois semaines. La conseillère fédérale a rencontré la présidente du Gouvernement jurassien Nathalie Barthoulot et le président du Conseil-exécutif bernois Pierre Alain Schnegg, précise jeudi le Département fédéral de justice et police (DFJP) dans un communiqué. Une délégation du conseil municipal de Moutier était également présente. Karin Keller-Sutter et les participants ont évoqué l'importance historique de ce scrutin. La cheffe du DFJP a rappelé que, quelle que soit l'issue du vote, Moutier restera une commune suisse. Et tous les participants ont souhaité que le dernier acte de la Question jurassienne entre dans l'histoire suisse "comme un exemple concret de paix confédérale", soulignent les services de la conseillère fédérale. /ATS