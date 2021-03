Les Bernois avec 24 semaines de congé parental ?

Et si les jeunes parents du canton de Berne avaient droit à un congé parental de 24 semaines ? C’est en tout cas l’idée que défend un comité dont font entre autres parti Le PSJB, le PSA et les Verts. Le projet souhaite venir en complément des congés maternité et paternité fédéraux. Concrètement, la mère et le père bénéficieraient chacun de six semaines. Les 12 restantes seraient à répartir entre les deux parents entre la naissance et l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire.

Les initiants ont encore un mois pour récolter un total de 15'000 signatures. Pour l’heure, ils en ont environ 9'000. Joëlle Moeckli, conseillère générale socialiste de La Neuveville fait partie de ce comité. Elle nous le présente :