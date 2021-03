Près de 24'000 signatures récoltées

« Retrait de la plainte visant la famille Wüthrich » : la pétition a récolté 23'857 signatures en un mois. Elles ont été remises officiellement vendredi matin à la commune de Cortébert, en présence de représentants de l’Union suisse des paysans (USP), de la chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB) et de la faîtière de l’élevage porcin Suisseporc.

Rappelez-vous, en janvier, un incendie ravageait une ferme de cette commune, causant la mort de 50 veaux. L’association PETA a déposé une plainte contre la famille propriétaire de l’exploitation pour négligence envers les animaux. La pétition a suivi quelques jours plus tard, pour exiger le retrait de cette plainte.







Mobilisation au-delà des attentes

Maxime Ochsenbein, l’auteur de la pétition espérait réunir au moins entre 500 et 1'000 signatures. Mais cette histoire a ému au-delà des frontières régionales, et même nationales : la Fédération Française de la Protection Animale a tenu a exprimer son soutien à la famille, et à se désolidariser de PETA, jugeant cette association extrémiste. Cette pétition n’a aucun poids juridique, l’action était surtout symbolique. Et elle fait chaud au cœur à la famille Wüthrich, selon Lisa, l’une des filles :