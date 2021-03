Une action « à la cool »

Moutier Plus fait prendre de l’altitude à sa campagne en vue du vote du 28 mars sur l’appartenance cantonale de la ville. Le comité qui milite pour un maintien de la cité prévôtoise dans le canton de Berne a mené une action vendredi matin devant de nombreux journalistes. Une bâche de 6 mètres sur 10 arborant un smiley avec des lunettes de soleil a été déployée sur un rocher à l’entrée des gorges de Moutier. Par cette action, le comité non-séparatiste souhaite fédérer les citoyens dans une démarche positive et décontractée. Muriel Käslin, membre du comité de Moutier Plus :