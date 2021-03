Berne accepte l’accord sur le libre-échange avec l’Indonésie mais rejette les deux autres objets

En ce dimanche de votations, la population bernoise s’est prononcée sur trois objets fédéraux. Concernant l’initiative sur l’interdiction de se dissimuler le visage, c’est une faible majorité de « non » qui l’a emporté à 50,4%. C’est un « non » plus affirmé pour la loi sur l’identification électronique à 66,8%. En revanche, les Bernois ont voté en faveur de l’accord sur le libre-échange avec l’Indonésie à 51,7%. /ddc