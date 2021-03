Berne : c’est « non » à l’ouverture des magasins deux dimanches de plus

Les Bernois et les Bernoises votaient dimanche sur la modification de la loi sur le commerce et l’industrie. L’objet principal contenait deux points dépendants l’un de l’autre : le premier exigeait que la cigarette électronique et certains produits équivalents soient soumis aux mêmes prescriptions légales que les cigarettes classiques. Le second, lui, demandait que les magasins puissent ouvrir quatre dimanches par an au lieu de deux sans avoir besoin de demander une autorisation.

Un projet alternatif était aussi proposé : il prévoyait uniquement la modification de la législation pour la cigarette électronique. Les deux dimanches d’ouverture sans autorisation restaient ainsi maintenus.

Le peuple a rendu son verdict : c’est « non » au projet principal à 53,9% et un grand « oui » au projet alternatif à 72,9%.

Nous avons contacté Virginie Heyer, membre du Parti libéral radical, pour nous faire part de son sentiment face à ces résultats.