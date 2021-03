Bienne: plus de macarons à la Poste

Dès le 31 mars, les offices de Poste de Bienne ne vendront plus de cartes journalières pour les zones bleues, annonce la Ville dans un communiqué. Dès ce lundi, il sera par contre possible de les acheter sur internet. Pour utiliser ce service en ligne, les automobilistes devront créer un compte sur le site ou l'application mobile, et donner le numéro d'immatriculation du véhicule concerné. Avec ce moyen, il ne sera plus nécessaire d'avoir un macaron à placer derrière son pare-brise. Notons que les cartes de parking physiques restent disponibles aux automates (rue des Marchandises, Petit-Marais et rue de Soleure) ou au guichet central de l'Inspection de police, à la maison-tour du Palais des Congrès. Le prix est maintenu à 7 francs pour une journée. /comm-cbe