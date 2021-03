Bourses de séjour pour les artistes professionnels

Travailler à Paris, Berlin ou New York. C’est ce que propose la Section de l’Encouragement des activités culturelles du canton de Berne. Elle offre plusieurs bourses de séjour à l’étranger pour l’année 2022 indique la Direction de l’instruction publique et de la culture dans un communiqué lundi. La mise au concours est réservée aux artistes professionnels bernois de tous âges qui se sont illustrés dans un ou plusieurs des domaines suivants : design, arts plastiques, photographie, architecture, littérature, musique, théâtre, danse. Les bourses couvrent notamment le coût du logement et de l’espace de travail. Les dossiers de candidature doivent être déposés le 9 avril 2021 au plus tard. Plus d’informations ici. /sbo