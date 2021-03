La piscine de l'Orval ouvrira pour les écoles

Les cours de natation pourront reprendre à la piscine de l'Orval. Les autorités de Valbirse ont annoncé lundi que les installations seraient ouvertes aux écoles dès le 15 mars. Les cours privés pourront également recommencer, pour les jeunes jusqu'à 20 ans pour autant qu'ils existaient avant la fermeture liée aux mesures sanitaires, et qu'ils ne nécessitent pas la présence des parents. L'âge des sportifs a également été relevé pour les salles de sport : l'accès passe de 16 à 20 ans.







Rénovations

La durée de la fermeture de la piscine de l'Orval a permis la réalisation de quelques travaux. Les deux garde-bains ont construit de nouveaux transats, ils ont aussi procédé à un curage des canalisations des vestiaires, changé les joints au sol et remplacé les gommes des casiers. Les transformations les plus visibles concernent assurément la salle et les WC du restaurant ainsi que les couloirs. Totalement repeints, ceux-ci arborent de nouvelles couleurs. /comm-cbe