Les psys ne savent plus où donner de la tête

Les institutions publiques sont surchargées tout comme les cabinets privés, selon Simone Montavon Vicario. Ainsi si la thérapie ne peut pas être entamée, la santé mentale du malade risque de se détériorer davantage et une certaine chronicité peut alors se mettre en place durablement. La thérapeute souligne qu'alors les frais liés au traitement sont plus importants et que les conséquences sur la vie privée et professionnelle sont aussi plus lourdes. De plus, certaines personnes renoncent à suivre un traitement à cause des coûts. Si la thérapie est suivie par un psychologue indépendant, les frais sont pris en charge par l'assurance complémentaire, qui n'est donc pas obligatoire. Un projet est sur la table du Conseil fédéral afin que l'assurance de base entre aussi en matière dans ces cas-là.