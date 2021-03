La 5G combattue à La Neuveville

La construction d'une antenne 5G par Swisscom au chemin des Rives à La Neuveville suscite le mécontentement d'une frange de la population. Le dépôt public du projet vient de s'achever, et plusieurs oppositions ont été déposées auprès de la Préfecture du Jura bernois. La préfète Stéphanie Niederhauser apprenait mardi à RJB que parmi les six oppositions, trois étaient portées par des cosignataires, pour un total de 296 opposants. L'une des oppositions collectives a récolté à elle seule 285 paraphes, selon un courrier de lecteur diffusé dans la Feuille officielle du district de La Neuveville. Les personnes à l'origine de ce texte ont principalement mis en avant les aspects sanitaires. Elles rappellent que l'antenne doit être installée à proximité de la vieille ville, de zones résidentielles, d'espaces verts et d'écoles, et que « indépendamment de l’exposition réelle au rayonnement, il y a une perte de valeur considérable des propriétés qui se trouvent aux alentours de l’antenne ». /oza