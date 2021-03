La Confiserie Tea-Room Werth est en faillite

Clap de fin pour la Confiserie Tea-Room Werth à Delémont et la succursale de Moutier. La société a été déclarée en faillite, crise du coronavirus oblige. L’établissement situé à la place de la Gare dans la capitale jurassienne existait depuis septante ans et était géré par Roger Veya depuis une trentaine d’années.

C’est en quelque sorte une institution installée à Delémont et à Moutier qui met la clé sous le paillasson. Le patron Roger Veya nous a confié qu’il ne pouvait plus tenir après avoir mis ses économies dans l’entreprise. La confiserie a bien touché une aide financière de l’Etat, mais pas suffisante pour qu’elle puisse poursuivre son activité. « On a pu éponger quelques gouttes, mais pas plus », dit Roger Veya. La crise sanitaire a réduit à néant tout le service externe, à savoir l’organisation de banquets. Trente-cinq personnes sont concernées par la faillite de la confiserie Werth à Delémont et Moutier. Les portes restent provisoirement ouvertes pour l’heure, histoire d’écouler la marchandise périssable. Roger Veya explique vouloir tout faire pour trouver un repreneur, mais la démarche s’avère compliquée en ces temps difficiles. /rch