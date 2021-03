Pour « Moutier, ville jurassienne », c’est « Tous gagnants »

Le comité « Moutier, ville jurassienne » entre dans la dernière ligne droite de sa campagne. Il a réuni la presse, mardi, en marge du vote d’appartenance cantonale du 28 mars dans la cité prévôtoise, pour faire un état des lieux. L’objectif des autonomistes est de mobiliser en misant sur l’engouement des Prévôtois, qualifié « d’extraordinaire ». Ils emploient désormais le slogan « Tous gagnants ».

« Moutier, ville jurassienne » estime que l’avenir de la ville sera meilleur dans le canton du Jura. Pour le comité, un « oui » permettra de tourner la page, de régler le problème et de se réconcilier. Les autonomistes ont ainsi à nouveau martelé leurs arguments : meilleure situation économique pour les ménages à la fin de l’année, meilleur soutien au sport et à la culture, exister davantage sur le plan politique, représenter 10% de la population cantonale contre 0,7% aujourd’hui, et don d’outils à Moutier pour se développer. « Moutier, ville jurassienne » a encore mis le focus sur les engagements pris par les autorités du canton du Jura : création de plus de 180 emplois – 20% de plus qu’actuellement – et maintien de l’Ecole à journée continue. Le comité autonomiste a enfin rappelé que l’hôpital n’est pas un sujet lié à la Question jurassienne. L'Hôpital du Jura bernois a d'ailleurs répété mardi sa prise de distance par rapport au vote, dénonçant toute instrumentalisation.



« Moutier, ville jurassienne » s’est enfin exprimé sur la campagne de ses adversaires politiques de « MoutierPlus ». Le comité a redit son opposition aux méthodes utilisées selon lui « pour tromper les électeurs ». /rch-oza