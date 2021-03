Ruée sur les vaccins dans le canton de Berne

Les vaccins anti-covid s’arrachent dans le canton de Berne. Les 10’000 nouveaux rendez-vous ouverts lundi par les autorités sanitaires bernoises ont trouvé preneurs en 24h. Pour l’instant, aucun calendrier n’est fixé pour l’ouverture de nouveaux rendez-vous. « Cela dépend de la livraison des doses dans le pays » nous a confié Gundekar Giebel, porte-parole de la Direction de la santé bernoise. Il invite toutes les personnes souhaitant se faire vacciner à déjà s’enregistrer en ligne sur la plateforme du canton de Berne, même si la prise de rendez-vous n’est plus possible pour l’instant. Gundekar Giebel conseille également de télécharger l’application AlertSwiss pour recevoir une notification lors de l’ouverture de nouveaux créneaux. Ce canal est la façon la plus simple et la plus rapide pour être immédiatement averti de l’avancée de la vaccination dans le canton et de l’ouverture de nouveaux rendez-vous. /nme