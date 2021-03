Des travaux à l'entrée de Bienne

Depuis lundi, des restrictions de la circulation sont en place à Bienne : la rue Georg-Friedrich-Heilmann est fermée au trafic en direction de l’ouest, entre la rue Bubenberg et la rue Adam-Göuffi. Il s'agit de la deuxième phase des travaux pour aménager une voie de bus afin que la ligne N1° passe dans les deux sens et qu'elle réponde aux normes de la Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand). Les voitures sont déviées par la rue de Boujean, la place Bellevue, le faubourg du Jura et la rue Adam-Göuffi. Ces restrictions seront en place jusqu'au 23 avril. On notera qu'elles ne concernent pas les véhicules des transports publics, les camions et les cyclistes, et que la circulation des piétons est assurée. /comm-cbe