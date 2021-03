St-Imier : le législatif soutient le projet hôtelier

Le Conseil de ville de St-Imier marque son soutien au projet hôtelier de la gare. Ses membres ont approuvé jeudi soir de changer l’affectation de la parcelle afin de la rendre constructible pour un établissement de trois étages et 46 chambres. Les élus ont toutefois émis certaines réserves quant au site choisi.

Suite à des problèmes de pollution sur le terrain initial à l'est de la gare, le Conseil municipal et le promoteur se sont rabattus sur la seule zone offrant un potentiel intéressant dans le secteur : le jardin public. Aucun conseiller de ville n’a contesté l’importance pour St-Imier de se doter enfin d’un établissement hôtelier de qualité mais le fait de sacrifier- en partie- un espace vert a fait grincer quelques dents jeudi soir. Les fractions PLR et socialiste ont demandé au Conseil municipal qu’il trouve des solutions alternatives afin de ne pas priver les Imériens d’une zone de loisirs fort appréciée des familles.

Dans son rapport, l’exécutif avait déjà tenu à se montrer rassurant : « l’hôtel ne recouvrira pas toute la parcelle et une partie significative restera dévolue à l’espace public » peut-on lire dans le document. Vu les doutes soulevés par le législatif durant la séance, le maire a assuré que les promesses seront tenues : « les engagements pris par le Conseil municipal dans son rapport font office de garanties et il s’y tiendra » a assuré Patrick Tanner pour apaiser les craintes.





Crédits avalisés à l’unanimité

Le Conseil de ville de St-Imier a également validé sans encombre lors de cette même séance deux crédits d’engagement. Le premier d’une valeur de 5 millions de francs se destine au remplacement de conduites d’eau potable entre la source de la Raissette à Cormoret et les réservoirs imériens de Sur les Crêts. La seconde enveloppe de 900'000 francs permettra de remettre à neuf les réseaux souterrains de la Rue du Vallon.





Nominations diverses

Comme chaque première séance de la législature, celle-ci a connu son lot de nominations dans diverses commissions suite à des démissions en fin d’année dernière. Ugo Boillat a été nommé au sein de la commission urbanisme et mobilité. Vincent Scheidegger et Morgane Burgener font leur entrée au sein de la commission de la jeunesse. Cette dernière intègre également la commission spéciale « Maison de la Musique ». Enfin, Eda Bilir siégera dans la commission temporaire « Votations communales : constat, une faible participation du Corps électoral ». Toutes les nominations ont été approuvées à l’unanimité (moins les votes des personnes concernées). /nme