Multimondo surmonte 2020 avec satisfaction

Comme l’explique Sandra Joye, 59% des participants aux modules de Multimondo ont réussi à entrer sur le marché du travail. Un chiffre réjouissant compte tenu de la situation particulièrement tendue sur le marché de l’emploi en raison de la pandémie.





Fin du projet « en suisse »

L’année 2020 a aussi été la dernière pour le projet « en suisse ». Il a été adapté en raison de la restructuration du secteur de l’asile et des réfugiés dans le canton de Berne. La prestation se nomme désormais « programme d’intégration au travail et de mentoring » et ne se compose plus que d’un module avec des offres parallèles. L’objectif reste le même : accompagner les migrants dans leur recherche d’emploi avec le soutien d’une équipe de bénévoles. Multimondo vise à ouvrir l’accès à ses offres à un public le plus large possible. Pour éviter que les frais de cours soient un frein, les personnes issues de la migration qui ne touchent pas de manne financière de la part des services sociaux ou du chômage peuvent prétendre à une aide - via des fonds - pour financer leur participation au programme. /nme