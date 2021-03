Premier jalon vers un Centre des sports de glace

Première étape vers un Centre des sports de glace à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil général est appelé à se prononcer sur une demande de crédit d’étude de 2’290'000 francs lors de sa séance du mardi 23 mars. Cette somme doit permettre d’ouvrir la voie à une rénovation complète de la patinoire des Mélèzes. Les infrastructures actuelles ne répondent plus aux besoins des 65'000 utilisateurs annuels, selon le Conseil communal, malgré des travaux d’entretien ponctuels ; un chiffre qui ne tient pas compte des matches du HC La Chaux-de-Fonds. L’inauguration de la patinoire des Mélèzes remonte à 1953. La piste extérieure avait quant à elle été construite en 1987. L’objectif est donc d’amorcer une rénovation complète du site.

Il est prévu de recouvrir la patinoire extérieure pour faire des économies d’énergie, pour augmenter le temps de glace disponible et pour l’homologuer en vue de compétitions officielles.





Faire du site un exemple en termes énergétiques

Les installations techniques seront elles aussi revues de fond en comble. Elles ne répondent plus aux normes, notamment sécuritaires. La création d’une centrale de production de froid, d’une centrale de chauffage à distance à bois, d’une centrale solaire photovoltaïque et la suppression du recours aux énergies fossiles pour le système de production de chaleur sont au programme. Le Conseil communal veut faire du centre des Mélèzes un exemple en termes énergétique et de développement durable.

Ces rénovations doivent également permettre d’augmenter la capacité d’accueil à 6'000 spectateurs contre 5'400 actuellement. Les travaux sont prévus en 2023 et 2024 dans le but de réaliser un Centre des sports de glace qui soit une référence au niveau cantonal. /sbe