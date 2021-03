Le chaos sur l'A16

D'importants bouchons se sont formés lundi après-midi sur l'autoroute A16 entre Bienne et Tavannes. En cause, un accident individuel qui s'est produit vers 15h50 dans le tunnel de La Heutte. Un camion-grue a percuté des feux et panneaux de circulation suspendus à l'entrée de la galerie. Personne n'a été blessé selon la police cantonale bernoise. Le tronçon autoroutier entre La Heutte et Sonceboz-Sombeval a été totalement fermé à la circulation, avec pour résultat de grosses perturbations dès l'entrée de l'A16 aux Champs-de-Boujean. Des auditeurs ont signalé à RJB avoir mis une heure pour parcourir quelques kilomètres. /oza