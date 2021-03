Montée de tension à Moutier

Dénonciations, plaintes, protestations : la campagne s’anime à Moutier à moins de deux semaines du vote du 28 mars sur l’appartenance cantonale de la ville. La tension est palpable, on le voit surtout sur le terrain. Le vrai terrain, mais aussi le terrain numérique. Sur la roche, la banderole accrochée il y a dix jours par le mouvement non-séparatiste MoutierPlus a fait parler lundi matin. La grande bâche qui arbore un immense smiley aurait été la cible d’une personne mal intentionnée, a-t-on appris en conférence de presse. Les non-séparatistes évoquent des dizaines d’impacts vers les œillets, des tirs au plombs ou à la grenaille. C’est la police qui le déterminera. « Manifestement, même une action cool, positive et sans emblème politique ou d’appartenance cantonale réveille l’intolérance à Moutier », a notamment déclaré Stève Léchot, l’un des porte-parole de MoutierPlus. Une plainte contre x a été déposée. La bâche a été remplacée par une plus grande.







Une vidéo qui fait grincer les artistes



Sur internet, c’est MoutierPlus qui est visé cette fois-ci. Le mouvement a publié récemment une vidéo qui appelle à voter non et qui met en scène de nombreux artistes de la région et du canton de Berne. Sauf que ces derniers n’étaient pas au courant. Plusieurs se sont dits très surpris de cette utilisation à des fins politiques et l'ont fait savoir selon nos informations. Un manager nous a aussi confié que des suites juridiques étaient possibles. Parmi les protestataires, le Bel Hubert, célèbre chansonnier de Corgémont, qui plus est sympathisant de la cause jurassienne. « La liberté d’expression de MoutierPlus s’arrête là où commence la mienne », nous a-t-il rétorqué au téléphone, avant de publier une réponse sur les réseaux sociaux. A noter que la vidéo de MoutierPlus a été supprimée lundi après-midi, remplacée par une version au ton ironique. /oza