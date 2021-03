Un fonds de soutien romand en faveur des musiques actuelles

Les cantons romands s’unissent en faveur des musiques actuelles. Un programme de soutien et de développement d’un projet musical et professionnel a été mis sur pied par la Fondation romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles (FCMA). Il a été financé de manière conjointe par les cantons de Berne, Jura, Neuchâtel, Fribourg, Genève, Valais et Vaud. Le fonds est destiné à aider financièrement les artistes romands dans « la réalisation de leurs ambitions », précise le communiqué de la Fondation. L’action souhaite également apporter un soutien structurel aux artistes. La gestion et le développement d’un réseau professionnel, et le déploiement du projet en Suisse et à l’international font aussi partie des objectifs du programme. La FCMA a lancé un appel à candidatures ce lundi 15 mars. Les projets qui répondent aux critères peuvent être envoyés jusqu’au 16 mai. /comm-nmy