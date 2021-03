« Il faut expliquer les ordres »

La gestion de la crise du coronavirus a alimenté les débats mardi matin au Grand Conseil. Les députés étaient appelés à se prononcer sur une motion déposée par Mathias Müller. L’élu UDC d’Orvin demandait au Conseil-exécutif davantage de cohérence dans la prise de décisions liées aux restrictions sanitaires. Ce dernier estime que la population adhère de moins en moins aux mesures parce qu’elles ne sont pas expliquées de manière correcte. Le camp agrarien s’est battu pour éviter le classement de la motion mais en vain. Elle a finalement été approuvée (105 OUI, 36 NON, 6 abstentions) mais aussi classée (104 OUI, 40 NON et 2 abstentions) à une large majorité. Un traitement qui n’a pas étonné son auteur qui a pourtant salué le traitement du parlement, Mathias Müller: