Coupure d’eau à Courtelary et Cormoret

Tous les robinets de Courtelary et de Cormoret étaient à sec, mardi après-midi durant une heure. Il était environ 15 h lorsque l’alerte a été lancée : les robinets ne délivraient plus une goutte et les conduites se sont très rapidement vidées. Ce genre d’incident étant généralement dû à une fuite, les fontainiers ont immédiatement commencé par inspecter le réservoir ; or ce dernier était plein, même si aucune goutte n’en sortait. Une personne externe au service des eaux a dû intervenir, qui n’a pu être identifiée malgré une rapide enquête de voisinage. /comm-vre