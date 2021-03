En piste ! Skier est à nouveau possible

Les dameuses sont de sortie, vous pouvez aller rechercher les lattes dans votre cave. Nombreux étaient ceux qui pensaient que la saison de ski alpin s’était terminée abruptement dans la région entre fin janvier et fin février, selon les domaines. Mais la neige tombée en abondance ces derniers jours permet à plusieurs domaines de rouvrir leurs installations ce mercredi après-midi. C’est le cas aux Bugnenets-Savagnières avec la mise en fonction du Plan-Marmet et du Petit-Marmet. Une reprise un peu inattendue mais les 30 à 50 centimètres de neige tombés depuis le début de la semaine ont convaincu les responsables de ces domaines de sortir leurs machines. Et contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, skier dans la région mi-mars n’est pas si exceptionnel, comme l'explique Serge Rohrer, membre du Conseil d'administration des Bugnenets-Savagnières :