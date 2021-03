Un enfant du Jura bernois au PFA

Maheta Molango ne cesse de gravir les échelons dans les hautes instances du football. L’homme né à St-Imier a été nommé mardi à la tête de l’Association des joueurs professionnels anglais et gallois (PFA). Cette organisation est considérée comme le plus gros syndicat de ce sport en Angleterre. De grands noms sont défendus par cette instance comme : Mohamed Salah, Gareth Bale, Virjil van Dijk et bien d’autres encore. Maheta Molango succède ainsi à Gordon Taylor, en poste depuis 1981.





Un parcours plein de rebondissements

Son parcours footballistique débute sur les terrains de la région (Tramelan, Courtelary et Bienne). Mais Maheta Molango part faire ses gammes sur des pelouses plus prestigieuses, notamment sur celles du centre de formation de l’Atlético Madrid en Espagne. Sa carrière professionnelle le fait visiter plusieurs pays donc comme l’Angleterre où il évolue en Championship (2e division) mais aussi en Ligue One (3e division) et en Ligue Two (4e division). L’avant-centre fait également une halte en Bundesliga 2 (2e division) en Allemagne.

Cependant, Maheta Molango ne se contente pas que du football. L'enfant du Jura bernois profite de sa formation en Espagne pour décrocher des diplômes de droit à l’Université Charles III de Madrid. A la fin de sa carrière de footballeur, il rejoint ainsi le département de droit du travail du bureau de la capitale espagnole. Maheta Molango fait ensuite un aller-retour entre Madrid et Washington pour se perfectionner en études juridiques internationales.

L’ancien joueur de Brighton revient ensuite dans le monde du football où il accède un peu plus tard au poste de directeur général du RCD Majorque qu’il occupera jusqu’en 2020. Depuis, il s’est lancé dans la représentation et le conseil aux athlètes. Une nouvelle voie donc toute tracée pour arriver à la tête du PFA. /lge