Drame de Tramelan : « Totale irresponsabilité »

Le verdict est tombé jeudi soir dans l'affaire du drame de Tramelan. C'était en 2018 : un jeune homme souffrant de troubles d’autisme avait assené des coups de couteau à trois membres de sa famille avant de s’en prendre à un inconnu à la gare et de le toucher mortellement. Au terme d'une audience qui s'était ouverte la semaine passée, les cinq juges du Tribunal régional Jura bernois-Seeland réunis à Moutier ont retenu jeudi l’assassinat et la triple tentative d’assassinat. Mais le prévenu a toutefois été jugé totalement irresponsable de ses actes. « Qui dit absence de responsabilité dit absence de culpabilité », a expliqué le président du tribunal Josselin Richard. Dans ces conditions, une peine privative ne peut pas être prononcée. Il s'agit dès lors de la remplacer par une mesure qui vise à protéger la population et assurer le suivi du prévenu.





Mesure d'internement

L'avocat de la défense avait plaidé la semaine passée pour une mesure thérapeutique en institution, signal d'espoir pour son client. Le tribunal lui a toutefois préféré jeudi une mesure d'internement, plus contraignante. Les juges se sont basés sur les différents rapports d'expertise, qui soulignent le très fort risque de récidive et les maigres chances d'amélioration de l'état du prévenu en cas de thérapie. Ses troubles autistiques font qu'il ne se rend pas compte de la gravité de ses actes, a-t-il été souligné. « Il n'a pas conscience de faire du mal à autrui, ne ressent pas d'empathie. Son comportement est imprévisible, impulsif, avec un penchant pour la violence. Il lui est extrêmement difficile de gérer les émotions, le stress et la frustration par exemple. Selon les expert, il présente aussi une capacité de manipulation et de préméditation. Cependant, jamais ses actes n'avaient atteint une telle ampleur », a détaillé Josselin Richard. Dans son jugement, le tribunal a toutefois renoncé à l'internement à vie, au grand soulagement de l'avocat du jeune homme, Me Vincent Kleiner :