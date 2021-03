Le Conseil municipal corrige un argument de campagne à Moutier

Le Conseil municipal de Moutier corrige une information émise dans le cadre de la campagne sur le vote communaliste du 28 mars. L’exécutif prévôtois indique jeudi que des éléments erronés ont été publiés en ligne par un parti et un mouvement politique. Ces derniers ont déclaré que le prix des sacs poubelle pourrait augmenter en cas de « oui ». Or, la commune de Moutier est actuellement actionnaire de la société anonyme Celtor, au même titre que 26 autres communes du Jura bernois et du Jura. Le Conseil municipal souligne qu’il n’a jamais été prévu de s’en retirer. Selon l’exécutif, toute modification du prix doit être validée par l’assemblée générale, ce qui implicitement fixe un prix identique pour toutes les communes actionnaires. /comm-alr