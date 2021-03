Des regrets pour Mobimo

Mobimo ne verra pas le projet AGGLOlac sortir de terre, en tout cas pas sous sa forme espérée. Les parlements de Bienne et de Nidau ont rejeté ce projet jeudi soir. Mobimo a communiqué vendredi matin que c’était « regrettable » et qu’un état des lieux allait être dressé avec les villes concernant la suite des opérations. Une communication officielle suivra plus tard. La firme précise également que le projet de planification AGGLOlac n’a aucune influence sur le marché de ses affaires pour l’année en cours. /comm-lge