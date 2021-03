Coups de couteau à Bienne

Une bagarre a mal tourné dimanche vers 4h40 du matin à Bienne. Deux hommes se trouvaient à la rue Dufour, près de l'ancien stade de la Gurzelen, lorsqu'ils ont été abordés par deux inconnus. Deux des hommes ont d'abord eu une altercation verbale, avant que la victime de 35 ans ne soit gravement blessée au couteau. La police a été appelée sur les lieux, et a pu prodiguer les premiers soins, avant que le blessé soit transporté à l'hôpital en ambulance. Les deux inconnus ont pris la fuite en direction de Boujean.







Appel à témoins



La police cantonale bernoise recherche des personnes qui pourraient fournir des renseignements sur les deux fuyards : ils seraient âgés de 18 à 20 ans, et parlent le français. Au moment des faits, ils portaient les deux des doudounes foncées. L’un mesure environ 1m90, a le teint foncé et est corpulent. L'autre mesure environ 1m80, a le teint clair et les cheveux noirs mi-longs. Ceux qui ont des renseignements à fournir peuvent s'annoncer au +41 32 324 85 31. /comm-cbe