Méditer sur sa foi dans un labyrinthe

Le visiteur est invité à suivre le chemin lumineux, et à tourner autour du cierge central avant de s’en éloigner. Selon Luc N. Ramoni, c’est une sorte de métaphore de la vie : « Quand on a un objectif, c’est rare d’y arriver en ligne droite, on tourne forcément autour ». Si cet évènement s’adresse particulièrement aux chrétiens puisqu’il concerne Pâques, la célébration la plus importante de cette religion, le labyrinthe est ouvert à tous.





Chemin de lumière en période incertaine

Le labyrinthe de bougies est aussi une manière de se rejoindre, même si le parcours se fait sans se croiser et en respectant les distances. Il est également covid-compatible : les recueillements peuvent accueillir jusqu’à 50 personnes, qui auront la place nécessaire pour ne pas être trop proche, comme l’explique Luc N. Ramoni :