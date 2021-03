Plus de 650 personnes contrôlées par la police

Le centre-ville de Berne a été pratiquement bouclé samedi à partir de midi. La police cantonale bernoise avait prévu un important dispositif, en raison de plusieurs appels à manifester contre les mesures sanitaires. Dès midi, des manifestants ont commencé à se rassembler à la Place Helvetia, près du pont Dalmazi et plus tard sur la Place de la gare. La police avait déjà fermé la Place fédérale, elle a également bouclé deux ponts accédant au centre-ville. Le nombre d'individus présents dans ces différents lieux dépassait largement la limite de 15 personnes actuellement en vigueur. Plus de 650 ont été contrôlés, et des dénonciations pour avoir enfreint la loi Covid seront effectuées pour 600 d’entre eux. Les agents ont également emmené 27 personnes au poste de police, avant de les relâcher plus tard dans la soirée. Un mouvement citoyen avait appelé à manifester de 12h00 à 18h00. « Tous ensemble pour notre liberté »: ce slogan a été imprimé sur un tract, diffusé sur les réseaux sociaux en français et en allemand mais également dans les boîtes aux lettres en ville de Berne.





Ordre de la ville

C’est l’exécutif de la ville de Berne qui a donné l’ordre à la police de se mobiliser afin d’éviter tout rassemblement. Il avait qualifié cet appel à manifester d’ « irresponsable » jeudi dernier. Au soir de la votation du 7 mars sur l’initiative anti-burka, les forces de l’ordre avaient toléré une manifestation d’environ 200 personnes, ce qui avait valu des critiques. Depuis, les rassemblements sont systématiquement empêchés par la police. C’était notamment le cas d’un sit-in pour le climat vendredi.







Coup de couteau

Samedi, un policier a été légèrement blessé à la main. Plusieurs personnes étaient rassemblées près de la gare de Berne, et un homme était en possession d’un couteau. Une brève bagarre a éclaté lorsque la police a voulu procéder à un contrôle. /comm-cbe-ats