Un recours en lien avec le vote de Moutier

Un recours en lien avec le vote du 28 mars sur l’appartenance cantonale de Moutier a été déposé à la préfecture du Jura bernois. Il émane de militants autonomistes, selon plusieurs médias régionaux. La démarche fait suite à des propos tenus dans les médias par Virginie Heyer, notamment concernant les fusions de communes. Il est reproché à la présidente du Conseil du Jura bernois et députée-maire de Perrefitte d’être intervenue dans la campagne, alors que le Conseil municipal de Moutier observe un devoir de réserve et ne peut pas lui répondre. « Le recours a été déposé contre Virginie Heyer, pas contre la votation », précise André Montavon, un proche de la campagne du « oui », dans « Le Journal du Jura ». Toujours dans le même média, Virginie Heyer précise que d’autres politiciens ont pris position dans la campagne et déclare : « C’est donc moi qui suis visée. Ce n’est pas la fin du monde, juste une attaque personnelle ». /fco